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21 минуту назад

«МегаФон» предложил новый формат покупок в своих салонах

«МегаФон» первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитов. Услуга появилась на базе финтех-платформы PayStep, которую разработала компания ЦФТ.

«МегаФон» предложил новый формат покупок в своих салонах
Фото: ТАССТАСС

Новый сервис дает возможность покупать любые товары в салонах «МегаФона», при этом их стоимость не должна превышать 30 тысяч рублей. Оплату можно разделить на четыре равные части. При покупке в магазине нужно внести четверть стоимости. Далее раз в две недели необходимо оплачивать еще по 25 процентов или погасить остаток досрочно.

В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями достаточно предоставить номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут. Новой услугой могут воспользоваться граждане России и стран СНГ.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар. Пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Наиболее востребованными в рамках этой услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Компании,Владимир Скурихин,Мегафон,
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