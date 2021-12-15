«МегаФон» предложил новый формат покупок в своих салонах

Новый сервис дает возможность покупать любые товары в салонах «МегаФона», при этом их стоимость не должна превышать 30 тысяч рублей. Оплату можно разделить на четыре равные части. При покупке в магазине нужно внести четверть стоимости. Далее раз в две недели необходимо оплачивать еще по 25 процентов или погасить остаток досрочно.