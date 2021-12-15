"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на территории Украины сократились до уровня, который был до начала подготовки к отопительному периоду. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

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"Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд куб. м). Таким образом, из хранилищ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме", - уточнили в российской компании.

Уровень запасов газа в европейских ПХГ тем временем несколько выше: по состоянию на 13 декабря активного газа там на четверть меньше, чем в прошлом году, при этом отобрано из хранилищ около трети всего объема, который был закачан в летний период при подготовке к зиме, пишет "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.