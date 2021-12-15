Coca-Cola в Европе обязуется достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Европейское подразделение Coca-Cola* объявило о том, что к 2040 году достигнет нулевого уровня выбросов парниковых газов по всей цепочке производства в Европе.

Фото: Coca-Cola Coca-Cola

Ведущие партнеры Coca-Cola по розливу в Европе, Coca-Cola Europacific и Coca-Cola Hellenic Bottling Company, поставили цель достигнуть углеродной нейтральности к 2040 году, включая промежуточные цели на 2030 год.* Это приведет к сокращению выбросов углерода в Европе на 30% к 2030 году по сравнению с 2015 годом, включая выбросы сфер охвата 1, 2 и 3.***

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Тесное сотрудничество с партнерами по розливу, поставщиками и клиентами - ключевой фактор для достижения поставленных целей. Это, в первую очередь, сокращение выбросов от производства упаковки, на долю которого приходится 41% выбросов парниковых газов в цепочке производства в Европе - за счет производства упаковки с более низким углеродным следом, увеличения использования вторичного ПЭТ и внедрения безупаковочных решений. Другие инициативы включают в себя повышение энергоэффективности холодильного оборудования, на долю которого приходится 27% выбросов, сокращение количества выбросов от производства ингредиентов, на долю которого приходится 21% выбросов, а также переход на углеродно-нейтральные производственные площадки.

Coca-Cola

Кроме того, The Coca-Cola Company продолжит реализацию проектов по восполнению водных ресурсов и природохранных решений для сохранения биоразнообразия и восстановления лесов, привлечение поставщиков и фермеров для расширения проектов по восстановлению сельского хозяйства.

Никос Куметтис, президент Европейского операционного подразделения The Coca-Cola Company, отметил: «Мы признаем, что не можем сделать все это в одиночку – большинство выбросов, за которые мы несем ответственность, относятся к сфере охвата 3. Работа с компаниями по розливу, поставщиками, индустрией и представителями органов власти будет иметь критически важное значение для реализации нашей цели по достижению углеродной нейтральности, и мы уверены, что сможем ее достичь».

В России значительные шаги в направлении достижения поставленных целей были сделаны еще в 2020 году. Так, за год компания на 8,6 % сократила объем прямых и косвенных выбросов (сферы охвата 1+2) и на 5% — прочих косвенных выбросов (сфера охвата 3) по сравнению с 2019 годом. До 62% выросла доля безопасного для окружающей среды холодильного оборудования, в котором хранится продукция Coca-Cola в России в торговых точках.

Coca-Cola

Также с 2016 года в России действует программа «Разделяй с нами», которая направлена на формирование культуры раздельного сбора отходов и включает в себя реализацию просветительских программ, а также очистку от мусора береговых линий водоемов.

В этом году Coca-Cola в России подвела итоги реализации программы с момента ее запуска. На сегодняшний день собрано более 93 тысяч тонн вторсырья по всей стране. Более 3 миллионов школьников и студентов приняли участие в просветительских мероприятиях в рамках программы «Разделяй с нами».

В ходе реализации программы появились первые в стране «Город без отходов», которым стала Казань, и «Пляж без отходов», увидеть который можно в Новороссийске. Помимо установки контейнеров для раздельного сбора мусора и уличной мебели из переработки, Coca-Cola в России открыла в этих городах экспозиции Zero Waste Lab. Они помогают всем желающим узнать больше о правилах сортировки отходов и экологичном образе жизни.

Кроме того, Coca-Cola в России поддерживает ответственное потребление. В этом году компания выпустила коллекцию одежды и аксессуаров из вторсырья, полученного из упаковки бренда. Эта инициатива направлена на поддержку ценностей экологичного образа жизни и культуры переработки отходов. Также наша пластиковая упаковка в России уже содержит до 20% переработанного пластика.

Coca-Cola в России будет продолжать реализовывать экологические инициативы в рамках программы «Разделяй с нами». К примеру, в Новороссийске за первый год реализации проекта «Пляж без отходов» компания планирует собрать и отправить на переработку более 16 000 кг полезных отходов (пластика, металла и стекла).

Примечания:

* Европейское подразделение компании Coca-Cola состоит из партнеров Coca-Cola Europacific, Coca-Cola Hellenic Bottling Company и дочерних компаний The Coca-Cola Company.

** Coca-Cola Europacific установила промежуточную цель по сокращению выбросов углерода на 30% в 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2019 года, а Coca-Cola Hellenic Bottling Company установила цель по сокращению выбросов углерода на 25% по сравнению с базовым уровнем 2017 года.