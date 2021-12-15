Чистая прибыль Сбера в 2021 году составит около 1,2 трлн рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбера по итогам 2021 года будет на уровне около 1,2 трлн рублей, сообщил глава банка Герман Греф в ходе "Дня инвестора 2021".
"Наша прибыль составит около 1,2 трлн рублей. Рентабельность капитала составит более 23%. К 2022 году мы подходим в хорошем ресурсном состоянии и готовы к возможным вызовам", - сказал он.
Ранее Греф заявлял, что прибыль Сбера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году будет близка к 1,2-1,24 трлн рублей. Чистая прибыль группы Сбер по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 75,1%, до 978,1 млрд рублей.