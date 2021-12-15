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27 минут назад

Сбер пока не рассматривает изменение частоты выплат дивидендов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сбер пока не рассматривает промежуточных выплат дивидендов, будет придерживаться ежегодного формата, заявил глава Сбербанка Герман Греф в рамках "Дня инвестора".

"Пока мы не рассматриваем такой возможности. Мы итак платив очень и очень много. Я понимаю, что вам хочется всегда больше, но, коллеги, давайте учитывать все интересы. Честно сказать даже годичные выплаты для нас - просадка капитала серьезная и пока мы ничего менять не будем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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