Сбер пока не рассматривает изменение частоты выплат дивидендов

"Пока мы не рассматриваем такой возможности. Мы итак платив очень и очень много. Я понимаю, что вам хочется всегда больше, но, коллеги, давайте учитывать все интересы. Честно сказать даже годичные выплаты для нас - просадка капитала серьезная и пока мы ничего менять не будем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.