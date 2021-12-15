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1 час назад

GMV e-commerce cервисов Сбера превысил 100 млрд руб

Президент Сбербанка Герман Греф на Дне инвестора Сбера заявил, что показатель GMV (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара) e-commerce cервисов Сбера превысил показатель в 100 миллиардов рублей. Отмечается, что с сентября по настоящее время 2021 г. показатель GMV увеличился на 40 млрд руб (с 63 млрд рублей). Как рассказал глава Сбера, компания планирует удвоить показатель cервисов электронной коммерции в следующем году. "Стратегия Сбера предполагает развитие на цифровых нефинансовых рынках, где мы ожидали высокие темпы роста. Наиболее крупным направлением для нас является электронная коммерция, где мы видим большой потенциал роста и существенный объём синергий с финансовым бизнесом", - сказал он. Греф также подчеркнул, что компании Сбера в индустрии электронной коммерции росли существенно быстрее рынка. Это позволило стать финансовой организации лидером в сегменте e-grocery, который является самым перспективным. "Безусловно на рынке электронной коммерции нам еще многое предстоит сделать для достижения стратегических целей. Наш мультикатегорийный маркетплейс СберМегаМаркет является самым молодым, но при этом самым быстрорастущим среди конкурентов. Мы видим потенциал в присоединении наших сервисов электронной коммерции к программе лояльности Спасибо. Это увеличивает привлекательность маркетплейса по сравнению с конкурентами", - заключил он. Кроме того, глава Сбера отметил, что в этом году Сбер в 3 раза увеличил выручку нефинансовых бизнесов, которая, как предполагается, достигнет 200 миллиардов рублей.

GMV e-commerce cервисов Сбера превысил 100 млрд руб
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
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