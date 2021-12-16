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2 часа назад

The Guardian: «Газпром» установил рекордные цены на газ

«Газпром» хочет продать как можно больше газа по максимальным ценам, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса. Его слова цитирует газета The Guardian.

The Guardian: «Газпром» установил рекордные цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российская компания в процессе продажи максимально возможного количества топлива выстроила систему таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены. Как считает представитель Rystad, необходимость в этом заключается в том, чтобы «Газпрому» не пришлось увеличивать объемы экспорта газа на 20%, что обрушит цены на него на рынках Европы.

С начала 2021 года российская компания нарастила добычу топлива на 14,2%. К странам, в которые «Газпром» экспортировал больше газа, чем в 2020 году, относится Германия, Турция, Италия, Болгария, Румыния, Сербия, Греция, Словения, Швейцария, Северная Македония, Босния и Герцеговина. По итогам первой половины декабря текущего года в список попали Польша, Дания и Финляндия.

Как сообщил глава кабмина Италии Марио Драги, ограничительные меры против российского проекта «Северный поток — 2» могут вызвать рост цен на топливо. При этом он не исключил, что трубопровод будет инструментом геополитических переговоров между Евросоюзом и Россией.

Компании,Экономика,Марио Драги,Газпром,ЕС,The Guardian,
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