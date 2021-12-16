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1 час назад

Сертификацию «Северного потока-2» отложили на полгода

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Об этом со ссылкой на данные регулятора сообщает РИА Новости.

Сертификация оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую должны были закончить не позднее 8 января 2022 года, была приостановлена в середине ноября. После этого компания сообщила, что намерена создать в Германии дочернее независимое предприятие, которое получит все активы и права управления.

Глава BNetzA Йохен Хоманн указало, что спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

«Севпотоку-2» предсказали нескончаемые проблемы

Ранее зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф указывал, что «Северный поток-2» подключат к европейской газораспределительной сети не раньше, чем в сентябре 2022 года.

После сертификации BNetzA документы должны поступить в Еврокомиссию, у которой будет два месяца для принятия решения. Однако в случае необходимости процесс могут продлить еще на два месяца.

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