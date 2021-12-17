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27 минут назад

«Газпром» решил поставить газ через Польшу

«Газпром» со второй попытки заказал мощность для транзита газа по газопроводу «Ямал-Европа» через территорию Польши в пятницу, 17 декабря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты аукциона на площадке GSA Platform.

«Газпром» решил поставить газ через Польшу
Фото: ReutersReuters

При этом «Газпром» решил поставить на 14 процентов меньше обычного объема. По итогам аукциона была выкуплена мощность в 27 миллионов кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Обычно российская компания бронирует в этой точке 31,4 миллиона кубометров транзитной мощности.

Ранее появилась информация, что «Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу. В ходе торгов якобы осталось невостребованным предложение забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали.

"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямал – Европы" для транзита через Польшу

Экспорт «Газпрома» в страны Евросоюза по итогам 2021 года может упасть до минимума за шесть лет за счет резкого сокращения объемов прокачки осенью и в декабре.

Компании,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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