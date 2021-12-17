В РФПИ сообщили, что Фонд фондов уже изучает первые 10 проектов и начинает работать

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий начинает работу и уже изучает первые проекты, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на съезде РСПП.

"Ваше поручение выполнено и Фонд фондов создан", - сказал он, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, который выразил надежду, что крупный бизнес выполнит свое обещание вложить 10 млрд рублей в Фонд Фондов.