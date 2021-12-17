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17 декабря

«Газпром» ожидает укрепления положения российского трубопроводного газа в Европе

<p>Кирилл Полоус, начальник управления долгосрочных программ развития &laquo;Газпрома&raquo;, заявил, что компания ожидает укрепления позиций трубопроводного газа из России в Европе в среднесрочной перспективе из-за возможного снижения поставок СПГ в Европу.</p> <p>Полоус отметил, что в среднесрочной перспективе дополнительного транзита газа в Европу не ожидается. Он также напомнил, что объем поставок СПГ в европейские страны в 2019-2020 годах составил примерно 120 млрд куб. м., пишет <a href="https://tass.ru/ekonomika/13226377" target="_blank" rel="noopener">портал</a> ТАСС.</p> <p>По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет объем экспорта может снизиться до 10-45 млрд куб. м.</p>

«Газпром» ожидает укрепления положения российского трубопроводного газа в Европе
Фото: Banki.loansBanki.loans
Компании,Кирилл Полоус,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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