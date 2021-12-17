«Почта России» ищет подрядчика для размещения наружной рекламы

«Почта России» объявила тендер на размещению наружной рекламы. С победителем заключат двухлетний контракт на оказание услуг. Заявки принимаются до 22 декабря, сообщается в профиле закупки на торговой площадке «Сбер А».

Целью размещения является информирование о сервисах и продуктах «Почты России», а также формирование доверия пользователей и коммерческих организаций к услугам компании. Подрядчик займётся формированием адресной программы, подготовкой и размещением рекламных материалов.

Приоритетными объектами популяризации станут востребованные и новые услуги: