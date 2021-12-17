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30 минут назад

«Почта России» ищет подрядчика для размещения наружной рекламы

&laquo;Почта России&raquo; объявила тендер на размещению наружной рекламы. С победителем заключат двухлетний контракт на оказание услуг. Заявки принимаются до 22 декабря, сообщается в профиле закупки на торговой площадке &laquo;Сбер А&raquo;.

«Почта России» ищет подрядчика для размещения наружной рекламы
Фото: Sostav.ruSostav.ru

Целью размещения является информирование о сервисах и продуктах &laquo;Почты России&raquo;, а также формирование доверия пользователей и коммерческих организаций к услугам компании. Подрядчик займётся формированием адресной программы, подготовкой и размещением рекламных материалов.

Приоритетными объектами популяризации станут востребованные и новые услуги:

курьер EMS, почтоматы, бизнес-доставка, экспорт, грузоперевозки;оформление посылки онлайн;бонусная программа;мобильное приложение;курьерские сервисы;подписка;финансовые услуги, B2B-услуги и другие.В ноябре &laquo;Почта России&raquo; разместила тендер на оказание услуг по размещению публикаций у инфлюенсеров, а также созданию спецпроектов с их участием для продвижения услуг и сервисов компании. Начальная стоимость контракта &mdash; 119,7 млн руб.

Компании,Почта России,
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