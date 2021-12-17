«Почта России» ищет подрядчика для размещения наружной рекламы

«Почта России» объявила тендер на размещению наружной рекламы. С победителем заключат двухлетний контракт на оказание услуг. Заявки принимаются до 22 декабря, сообщается в профиле закупки на торговой площадке «Сбер А».
Целью размещения является информирование о сервисах и продуктах «Почты России», а также формирование доверия пользователей и коммерческих организаций к услугам компании. Подрядчик займётся формированием адресной программы, подготовкой и размещением рекламных материалов.
Приоритетными объектами популяризации станут востребованные и новые услуги:
курьер EMS, почтоматы, бизнес-доставка, экспорт, грузоперевозки;оформление посылки онлайн;бонусная программа;мобильное приложение;курьерские сервисы;подписка;финансовые услуги, B2B-услуги и другие.В ноябре «Почта России» разместила тендер на оказание услуг по размещению публикаций у инфлюенсеров, а также созданию спецпроектов с их участием для продвижения услуг и сервисов компании. Начальная стоимость контракта — 119,7 млн руб.