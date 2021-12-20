Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

<p style="text-align:justify">Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало ещё выгоднее. В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев предлагает беспрецедентно низкую ставку в <strong>5,9% </strong>годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование». Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от <strong>10,9%</strong> в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от <strong>8,9%</strong> годовых. Предложение действует с 1 декабря.</p> <p style="text-align:justify">Напомним, что с 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка <strong>5,9%</strong>. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — <strong>с 9,9 до 8,9%</strong>; от 13 месяцев — <strong>с 11,9 до 10,9%</strong>.</p> <p style="text-align:justify"><em>Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:</em></p> <p style="text-align:justify"><em>«Спрос на банковские услуги перед Новым годом остается стабильно высоким. При этом каждый второй клиент обращается за получением кредита именно в Сбербанк. За 11 месяцев этого года Центрально-Черноземный банк выдал населению более 700 тыс. потребительских кредитов, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рефинансирование кредита в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредиту. А с учётом новогоднего предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это – по-настоящему хороший способ экономии».</em></p> <p><span style="font-size:12px"><em>фото пресс-службы ПАО Сбербанк</em></span></p> <p>Возрастное ограничение 18+</p>