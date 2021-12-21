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11 часов назад

Цена российской нефти Urals упала ниже 70 долларов впервые с лета

Стоимость барреля нефти российской смеси Urals опустилась 20 декабря ниже 70 долларов, что случилось впервые с июня этого года. За сутки падение составило 6%. Это произошло из-за падения стоимости североморского сорта Brent, к цене которой привязана формула расчета цены Urals.

Цена российской нефти Urals упала ниже 70 долларов впервые с лета
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

На северо-западе Европы и в Средиземноморье российская нефть торговалась накануне на уровне 67,7 доллара за баррель, сообщили ТАСС в ценовом агентстве Argus. При этом еще 17 декабря бочка стоила 71,98 доллара. Отрицательный дифференциал к Brent сейчас составляет 1,15 доллара (то есть Urals по формуле торгуется дешевле Brent).

Накануне ниже 70 долларов упала и нефть Brent, причиной стали опасения рынков по поводу падения спроса на нефтепродукты из-за возможного введения локдауна на территории всей Европы на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса "омикрон". 21 декабря февральские фьючерсы на Brent восстановились до 72 долларов за баррель.

Компании,ИТАР-ТАСС,
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