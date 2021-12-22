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37 минут назад

«Газпром» остановил поставки топлива по трубопроводу «Ямал – Европа»

Стало известно, что «Газпром» не забронировал на 22 декабря мощности газопровода «Ямал – Европа». Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Отмечается, что компания продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Так, на пятницу было выкуплено 27 миллионов кубометров, на субботу - 5,2 млн, на воскресенье - 4,2 млн, на понедельник - 3,8 млн. А вот на вторник бронирований и вовсе не было.

Напомним, долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу - Европе" завершился еще в прошлом году. Ранее компания бронировала мощности для транзита через Польшу по месяцам, в декабре же перешла на ежедневное бронирование. Причем, в некоторые дни заказ мощности шел не на регулярной, а на дополнительной сессии, пишет РИА "Новости".

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Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что «Газпром» приостановил транзит газа в Германию по Ямалу-Европе.

Компании,Видео,Газпром,РИА Новости,
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