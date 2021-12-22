Стало известно, что «Газпром» не забронировал на 22 декабря мощности газопровода «Ямал – Европа». Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Отмечается, что компания продолжает снижать бронирование мощности газопровода для транзита газа через Польшу. Так, на пятницу было выкуплено 27 миллионов кубометров, на субботу - 5,2 млн, на воскресенье - 4,2 млн, на понедельник - 3,8 млн. А вот на вторник бронирований и вовсе не было.

Напомним, долгосрочный договор "Газпрома" с Польшей на транзит газа по "Ямалу - Европе" завершился еще в прошлом году. Ранее компания бронировала мощности для транзита через Польшу по месяцам, в декабре же перешла на ежедневное бронирование. Причем, в некоторые дни заказ мощности шел не на регулярной, а на дополнительной сессии, пишет РИА "Новости".