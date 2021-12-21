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1 час назад

Сбербанк в 2022 году запустит пилотный проект по рассрочке

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбербанк в 2022 году планирует запустить пилотный проект по рассрочке BNPL (buy now pay later, "покупай сейчас, плати потом" - прим. ТАСС), сообщил в ходе пресс-конференции зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

"В следующем году мы планируем пилотно запустить ставший уже почти нарицательным продукт buy now pay later. Если появятся еще какие-то новые продукты, я думаю, что их мы тоже сделаем", - сказал он.

Весной 2021 года похожий сервис по оплате покупок в интернет-магазине долями запустил Тинькофф банк.

В сентябре глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян. Позже Банк России предложил частичное регулирование операций рассрочки в обзоре регулятора по финансовой стабильности.

Компании,Кирилл Царев,Эльвира Набиуллина,Тинькофф банк,Сбербанк России,Центральный банк России,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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