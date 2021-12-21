МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк не исключает двузначных ставок по ипотеке: предпосылки для их роста выше 10% есть, но это не будет долгосрочным трендом, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

"Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. Посмотрим, на текущий момент пока не так. Предпосылки определенные к тому, что ставки стали выше 10%, на сегодня существуют. На это надо будет посмотреть в январе-феврале", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Царев добавил при этом, что у рынка есть определенные ограничения с точки зрения спроса и возможностей населения.