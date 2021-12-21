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42 минуты назад

Сбербанк не исключает двузначных ставок по ипотеке

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Сбербанк не исключает двузначных ставок по ипотеке: предпосылки для их роста выше 10% есть, но это не будет долгосрочным трендом, заявил зампред правления кредитной организации Кирилл Царев.

"Возможность того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. Посмотрим, на текущий момент пока не так. Предпосылки определенные к тому, что ставки стали выше 10%, на сегодня существуют. На это надо будет посмотреть в январе-феврале", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Царев добавил при этом, что у рынка есть определенные ограничения с точки зрения спроса и возможностей населения.

"Ставки могут быть больше 10%, с другой стороны, я не считаю, что это будет долгосрочный тренд. Это зависит от инфляции, уровня ключевой ставки, стоимости денег на рынке. Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили", - добавил зампред правления Сбербанка.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,РИА Новости,
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