Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily опубликовало данные измерений в мобильных сетях сотовых операторов в столице и области. «МегаФон» стал лидером по средней скорости передачи данных к абоненту в Москве, показав 56,1 Мбит/сек. Далее идет МТС (43,1 Мбит/сек), «Вымпелком» (40,2 Мбит/сек) и «Tele2» (25 Мбит/сек).

За год средняя скорость в Москве выросла до 40 Мбит/сек. В среднем по России средняя скорость мобильного интернета составила 21,7 Мбит/сек. В Подмосковье агентство зафиксировало скорость 36,5 Мбит/сек.

В исследования принимали участие четыре сотовых оператора: «МегаФон», МТС, «Вымпелком» и «Tele2». Лучшие показатели в Москве принадлежат «МегаФону» со средней скоростью 56,1 Мбит/сек.

Данные по исследованию были собраны в течение 4 квартала 2021 года на основе нескольких десятков тысяч замеров. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных, а также другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему, успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т.д.).

Показатель пинга оказался одинаковым у трех операторов: «МегаФон», МТС и «Вымпелком» показал 44, «Tele2» — 46.