Сбербанк финансирует строительство жилого комплекса в самом центре Обнинска

20 декабря 2021 года, Обнинск - Калужское отделение Сбербанка профинансировало строительство ЖК Парковый центр в г. Обнинске, предоставив кредит компании ООО Парковый в 550 млн. рублей для строительства жилого дома №2 и №3. Компания ООО Парковый ведет строительство Жилого Комплекса Парковый центр расположенного в самом центре г. Обнинска Калужской области. Комплекс состоит из 5-ти современных монолитных домов переменной этажности в духе неомодернизма. Первые этажи комплекса предназначены для коммерческого использования, что позволит его жителям иметь все самое необходимое под рукой - супермаркеты, салоны красоты, кафе и многое другое. Так же комплекс будет оборудован подземными автостоянками, что так же добавляет удобства жителям. Проект состоит из трех этапов: 1 этап - завершён. Жилой дом №1 со встроенным магазином на 1-ом этаже и в подвале. Данный этап успешно реализован при участии в финансировании ПАО Сбербанк. Дом сдан в эксплуатацию в апреле 2021 года. 2 этап - реализуется. Жилой дом №2 (корпус 1, корпус 2, 3) с коммерческими помещениями на 1-ом этаже и в подвале и автомобильной подземной автостоянкой между корпусами под дворовым пространством. Большая заслуга реализации данного проекта принадлежит ПАО Сбербанк, который полностью финансирует его за счет кредитных средств, выданных строительной организации. 3 этап - проектируется. Жилой дом №3 с нежилыми помещениями на 1-ом этаже и в подвале и автомобильной подземной автостоянкой между корпусами Андрей Ручай, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк: Калужское отделение Сбербанка активно финансирует более 15 калужских застройщиков. Благодаря нашему партнёрству с ООО Парковый возводиться новый жилой комплекс в самом центре города, с удобными планировками, в том числе для молодых семей. ПАО Сбербанк - один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня - это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер - www.sber.ru.