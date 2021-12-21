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35 минут назад

Сбер стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина

СберБанк стал лидером по использованию цифрового профиля гражданина. Об этом заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв на пресс-конференции, посвящённой итогам работы розничного блока. В 2021 году 2,3 млн граждан согласились поделиться сведениями из своего цифрового профиля в государстве со СберБанком.

Также в 2021 году СберБанк зарегистрировал и подтвердил учётные записи 11 млн человек на Госуслугах. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 7 млн человек.

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Теперь клиент Сбера может не покидая приложения СберБанк Онлайн получить:

2-НДФЛ;

выписку из электронной трудовой;

справку предпенсионера;

справку об остатке материнского капитала;

справку о размере назначенной пенсии;

сведения о полисе ОМС.

Новыми возможностями уже воспользовались 440 тысяч человек.

Кроме того, во всех территориальных банках Сбера начал работать сервис использования средств материнского капитала в ипотеке, с помощью которого Сбер сотрудничает с Пенсионным фондом России через систему межведомственного электронного взаимодействия. Это позволило полностью исключить бумагу из процесса, а также снизить жалобы клиентов из-за ошибок ручного сервиса.

Также в декабре у пользователей СберБанк Онлайн появилась возможность получить QR-код вакцинированных и переболевших через мобильное приложение.

Сбер развивает цифровые сервисы и достигает высоких показателей по нескольким направлениям. Во-первых, мы становимся максимально удобными для клиентов, они могут решить многие житейские вопросы, получить нужные справки, не выходя из дома и не посещая дополнительных государственных организаций. Во-вторых, совместно с Минцифры России мы делаем взаимодействие с государственными структурами максимально эффективным и простым, исключая ошибки из-за человеческого фактора. В-третьих, заботимся о природе, сокращая объём бумажного документооборота, сохраняем деревья. Я уверен, что в следующем году мы станем ещё эффективнее, удобнее и экологичнее

Кирилл Царёв

Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»

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