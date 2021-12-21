Ростовские предприниматели получили более 1 млрд рублей по нацпроекту в этом году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Предприниматели и самозанятые из Ростовской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" получили в этом году господдержку, объем которой превысил 1 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

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"Более 480 предпринимателей и самозанятых Ростовской области получили с начала года льготное финансирование в центрах "Мой бизнес". Объем поддержки, оказанной в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", превысил миллиард рублей", - говорится в сообщении.

Более 13% активного портфеля Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП), которое является оператором центров "Мой бизнес" в регионе, приходится на начинающих бизнесменов и самозанятых граждан, отметили в управлении. Капитализация агентства на сегодняшний день составляет более 1 млрд 981 млн рублей.

"Начинающий предприниматель всегда был и остается для агентства приоритетным клиентом. Специалисты помогают новичкам на этапе генерации бизнес-идеи, консультируют, подбирают наиболее подходящую форму деятельности и оптимальную систему налогообложения", - отметила директор РРАПП Яна Куринова, слова которой привели в управлении информполитики.