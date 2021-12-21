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1 час назад

Сбербанк по итогам года увеличит выдачу ипотеки на 38% в денежном выражении

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбербанк планирует увеличить объем выдачи ипотеки в денежном выражении по итогам 2021 года на 38% - до 2,9 трлн руб. по сравнению с прошлым годом, следует из презентации заместителя председателя правления банка Кирилла Царева к пресс-конференции во вторник.

В материалах также говорится, что среди заемщиков растет спрос на готовое жилье. В 2020 году на вторичный рынок приходилось 66% выдач, к 1 декабря 2021 года доля кредитов на готовые квартиры увеличилась до 69%.

Также в презентации отмечается рост объемов выдачи по программам ипотеки с государственной поддержкой. С января по декабрь 2021 года по программе "Господдержка 2020" банк выдал кредитов на 458,7 млрд рублей (418,2 млрд годом ранее), по "Семейной ипотеке"- на 161,9 млрд рублей (69,2 млрд в 2020 году), по "Дальневосточной ипотеке" - на 47,8 млрд (31,1 млрд в 2020 году), по "Сельской ипотеке" - на 50,1 млрд (3,5 млрд в 2020 году).

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,ИТАР-ТАСС,
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