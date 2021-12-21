Сбербанк по итогам года увеличит выдачу ипотеки на 38% в денежном выражении

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбербанк планирует увеличить объем выдачи ипотеки в денежном выражении по итогам 2021 года на 38% - до 2,9 трлн руб. по сравнению с прошлым годом, следует из презентации заместителя председателя правления банка Кирилла Царева к пресс-конференции во вторник.

В материалах также говорится, что среди заемщиков растет спрос на готовое жилье. В 2020 году на вторичный рынок приходилось 66% выдач, к 1 декабря 2021 года доля кредитов на готовые квартиры увеличилась до 69%.