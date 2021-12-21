Первый многофункциональный офис Сбербанка открыли в Балашихе

Управляющий Восточным отделением Сбербанка России Александр Ченцов и глава Балашихи Сергей Юров торжественно открыли первый в городе многофункциональный офис Сбербанка нового формата. Новое отделение распахнуло двери на улице 40 лет Победы 21 декабря.Одно из отличий нового формата — банкоматы с функцией распознавания лиц. Она позволяет совершать банковские операции без использования карт, телефонов и смарт-часов.«Запрос от жителей на оказание услуг самого разного рода растёт с каждым днем. Сбербанк идёт в ногу со временем, предлагает новые форматы, и наш новый офис подтверждает это. Здесь можно проконсультироваться со специалистами по банковским услугам. Уверен, что этот офис будет пользоваться спросом у всех жителей большой Балашихи. Сбер — это не только финансовая платформа, это огромное количество услуг, которые могут получить наши жители, включая доставку продуктов и приобретение техники для дома», — сказал Сергей Юров. В отделении представлен полный спектр банковских услуг для физических лиц: вклады, карты, денежные переводы, кредитование, обмен валюты. Посетители могут самостоятельно подключить банковские сервисы, отправить посылку или получить заказ. В специально оборудованной зоне можно получить консультацию фармацевта через точку Сбера еАптека.«Наша цель — изменить представление об уровне клиентского сервиса и организовать максимально удобный доступ как к классическому банкингу, так и к сервисам нашей экосистемы. В новом офисе клиенты смогут решить не только традиционные банковские вопросы, но и протестировать гаджеты от Сбера и мировых компаний-партнёров в демозоне. У нас абсолютно безбарьерные решения, и наш клиент может получить услугу в любой точке филиала: рядом с клиентским менеджером, сидя на диване, или смотря ТВ-трансляцию на наших сбер-дивайсах. Именно этим многофункциональный офис отличается от стандартного», — отметил Александр Ченцов.До конца 2021 года такие офисы также откроют в подмосковных Люберцах и Гжели. В 2022 году запланировано переформатировать все офисы Сбера во многофункциональные.ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк в России, на его долю приходится около трети активов всего банковского сектора страны. Сбербанк располагает самой обширной филиальной сетью в России, которая включает около 14 тысяч точек обслуживания. Услугами Сбера пользуются клиенты в 18 странах мира. Константин Роик