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14 часов назад

«Газпром» отказался бронировать поставки газа через Польшу

«Газпром» отказался бронировать поставки газа через Польшу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Газпром» четвертый раз подряд отказался от бронирования мощностей для поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на пятницу через Польшу, пишет ТАСС со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform. На аукционе предлагались мощности для прокачки около 90 миллионов кубометров в сутки.

Снижать объемы бронирования транзита через трубопровод российская компания начала с 17 декабря, а с 20 декабря вообще отказалась от него.

Физический поток газа с 21 декабря идет в реверсном направлении из Германии в Польшу. В «Газпроме» при этом отмечали, что компания поставляет топливо в Европу в соответствии с действующими контрактами, по заявкам потребителей.

21 декабря газ в Европе подорожал до исторического максимума, цена превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Резкий скачок объясняли не только снижением прокачки через трубопровод «Ямал — Европа», но и новостями о возможном похолодании в Европе.

Компании,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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