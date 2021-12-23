«Газпром» отказался бронировать поставки газа через Польшу

«Газпром» четвертый раз подряд отказался от бронирования мощностей для поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на пятницу через Польшу, пишет ТАСС со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform. На аукционе предлагались мощности для прокачки около 90 миллионов кубометров в сутки.

Снижать объемы бронирования транзита через трубопровод российская компания начала с 17 декабря, а с 20 декабря вообще отказалась от него.

Физический поток газа с 21 декабря идет в реверсном направлении из Германии в Польшу. В «Газпроме» при этом отмечали, что компания поставляет топливо в Европу в соответствии с действующими контрактами, по заявкам потребителей.