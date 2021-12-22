Авторы немецкого издания «Bilt» рассказали о причинах отказа Владимира Путина поставлять природный газ в Германию по «Ямал-Европе».

Помимо коммерческой выгоды специалисты считают, что поводом для приостановки транзита стал также вынесенный россиянину приговор по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – пишет «SMNews».