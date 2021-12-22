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42 минуты назад

«Bilt» сообщили о причинах отказа Путина поставлять природный газ в Германию

Авторы немецкого издания «Bilt» рассказали о причинах отказа Владимира Путина поставлять природный газ в Германию по «Ямал-Европе».

Помимо коммерческой выгоды специалисты считают, что поводом для приостановки транзита стал также вынесенный россиянину приговор по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – пишет «SMNews».

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Также в издании отметили, что игры вокруг «Северного потока-2» стали слишком дорогими для европейских потребителей, которые страдают от аномально высоких цен на энергоресурсы.

Компании,Видео,Зелимхан Хангошвили,Владимир Путин,
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