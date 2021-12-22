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26 минут назад

«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»

Украинская компания «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

«"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении.

Еще в компании добавили, что именно это стало причиной рекордного роста цен в Европе. Также Нафтогаз добавил, что действия российского монополиста повлекли за собой «значительные негативные последствия для всех европейских потребителей» и призвал Еврокомиссию отреагировать на нарушения.

Украинская компания уверена, что цель «Газпрома» — создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2» без соблюдения требований европейского законодательства.

После того как «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась. В итоге стоимость газа на бирже установила исторический рекорд и поднялась до 2150 долларов за тысячу кубометров.

«Газпром» отказался бронировать доптранзит через Украину

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