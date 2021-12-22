«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»

Украинская компания «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

«"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении.

Еще в компании добавили, что именно это стало причиной рекордного роста цен в Европе. Также Нафтогаз добавил, что действия российского монополиста повлекли за собой «значительные негативные последствия для всех европейских потребителей» и призвал Еврокомиссию отреагировать на нарушения.

Украинская компания уверена, что цель «Газпрома» — создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2» без соблюдения требований европейского законодательства.