Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Издания медиахолдинга Rambler&Co завоевали премии за цифровизацию

Два издания медиахолдинга Rambler&Co«Газета.Ru» и «Лента.Ру» — получили российские премии за развитие цифровизации. «Газета.Ru» получила премию «Время Инноваций» в номинации «Инновационно-активная компания года». «Лента.Ру» завоевала награду Digital Leaders Award 2021 в номинации «За вклад в продвижение цифровизации России». Жюри отметило развитие цифровых решений, которые сделали удобным потребление контента. Директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров заявил, что «Лента.Ру» и «Газета.Ru» — это два ведущих федеральных издания как по объёму аудитории, так и по уровню технологий. «В этом году мы перезапустили десктопные версии обоих СМИ и мобильную версию "Газеты.Ru". Ключевое изменение — алгоритмы на основе машинного обучения, которые мы добавили в наиболее популярные разделы с видео и лонгридами. Благодаря им пользователи видят максимально релевантный контент. Главное — постоянно двигаться вперёд, потому что интерес аудитории крайне динамичен», — добавил Тодоров. Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Digital Leaders Award — это премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Ранее совместные проекты Rambler&Co и «Сбера» выиграли в двух номинациях на «Премии Рунета — 2021». Победу принесли образовательный и технологический проекты.

Издания медиахолдинга Rambler&Co завоевали премии за цифровизацию
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Компании,Владимир Тодоров,Рамблер,Сбербанк России,Газета.Ru,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители