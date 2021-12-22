Издания медиахолдинга Rambler&Co завоевали премии за цифровизацию

Два издания медиахолдинга Rambler&Co — «Газета.Ru» и «Лента.Ру» — получили российские премии за развитие цифровизации. «Газета.Ru» получила премию «Время Инноваций» в номинации «Инновационно-активная компания года». «Лента.Ру» завоевала награду Digital Leaders Award 2021 в номинации «За вклад в продвижение цифровизации России». Жюри отметило развитие цифровых решений, которые сделали удобным потребление контента. Директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров заявил, что «Лента.Ру» и «Газета.Ru» — это два ведущих федеральных издания как по объёму аудитории, так и по уровню технологий. «В этом году мы перезапустили десктопные версии обоих СМИ и мобильную версию "Газеты.Ru". Ключевое изменение — алгоритмы на основе машинного обучения, которые мы добавили в наиболее популярные разделы с видео и лонгридами. Благодаря им пользователи видят максимально релевантный контент. Главное — постоянно двигаться вперёд, потому что интерес аудитории крайне динамичен», — добавил Тодоров. Премия «Время инноваций» вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Digital Leaders Award — это премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов. Ранее совместные проекты Rambler&Co и «Сбера» выиграли в двух номинациях на «Премии Рунета — 2021». Победу принесли образовательный и технологический проекты.