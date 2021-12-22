Сбер огласил список перспективных профессий на ближайшие два года

<p class="MsoNormal">В нем каждый россиянин сможет найти 50 востребованных профессий в 12 сферах на ближайшие два года. В основном они касаются <span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">IT</span>-сфер или соответствующих навыков по владению технологиями, люди, близкие к охране природы или те, кто помогут стране справиться с плавным переходом на зеленую энергетику. Полный список можно увидеть на <a href="https://www.sberbank.ru/atlas?_ga=2.59254190.204823471.1640175960-1638777624.1636533639#/">сайте</a>.</p> <p class="MsoNormal">Например, для сферы здравоохранения требуются биоинформатики, менеджеры медпрограмм, биоэкономисты, нейрореабилитологи и психологи.</p> <p class="MsoNormal">В сфере урбанистики – экоурбанист, геоаналитик.</p> <p class="MsoNormal">В информационных технологиях – нейроинформатики, инженер виртуальной\дополненной реальности.</p>