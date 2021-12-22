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2 часа назад

Песков: РФ не хочет даже предполагать возможность перекрытия транзита ее газа в Европу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

Песков: РФ не хочет даже предполагать возможность перекрытия транзита ее газа в Европу
Фото: ТАССТАСС

"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

Лукашенко 11 ноября на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Позднее Песков сказал, что Владимир Путин понимает жесткие ответы Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

"Северный поток - 2"

Россия надеется, что проект газопровода "Северный поток - 2" будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора, заявил Песков. "Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся", - сказал он.

Компании,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,ИТАР-ТАСС,
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