Песков: РФ не хочет даже предполагать возможность перекрытия транзита ее газа в Европу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия "даже гипотетически" не хотела бы предполагать, что транзит российского газа в Европу может быть перекрыт. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

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"Позиция такая, что мы не хотели бы это даже как-то предполагать. Даже гипотетически. Поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии транзита российского газа в случае западных санкций в отношении Минска.

Лукашенко 11 ноября на совещании с правительством страны пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Позднее Песков сказал, что Владимир Путин понимает жесткие ответы Лукашенко Европе о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

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