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1 час назад

"Газпром" не возобновил транзит топлива по газопроводу "Ямал - Европа"

Во время дополнительной сессии аукциона "Газпром" так и не возобновил поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу, об этом свидетельствуют данные площадки GSA Platform, передает РИА "Новости". С прошлой недели компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. Так, на 17 декабря она выкупила 27 млн куб. м газа, а на 20 декабря - 3,8 млн из доступных 89,1 млн куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. 18 декабря "Газпром" резко сократил бронирование мощностей польского участка трубопровода, а 21 декабря сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по этому газопроводу. В связи с решением компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу. Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность составляет более 2 тыс. км.

"Газпром" не возобновил транзит топлива по газопроводу "Ямал - Европа"
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Газпром,РИА Новости,
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