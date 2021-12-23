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1 час назад

Путин защитил «Газпром» от обвинений Украины словами «врут все время»

Президент России Владимир Путин отказался признать «Газпром» виновным в создании газового кризиса в Европе. Комментируя вопрос журналиста по поводу обвинений, которые накануне выдвинул «Нафтогаз Украины» в своей жалобе в Еврокомиссию, глава государства заявил, что это попытка поставить все с ног на голову. Трансляцию пресс-конференции президента на Youtube проводит ТАСС.

«Врут все время, тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставки», — подчеркнул он.

По словам Путина, Россия увеличивает поставки в Европу в целом, причем «Газпром» — единственная в мире компания, которая себя так ведет. А вот американские компании, напомнил он, сняли с себя обязательства и повезли сжиженный природный газ (СПГ) на другие рынки, где цены выше — сначала на латиноамериканский, а потом на азиатский.

«Газпром» заморозил поставки газа через Польшу

Среди причин энергетического кризиса в Европе президент России назвал погодные факторы — холодную весну, недозакачку газа в подземные хранилища и слабую выработку ветряных электростанций. Также Путин обвинил европейские власти в том, что те «кошмарят» нефтегазовые компании, не обеспечивая для них достаточный уровень инвестиций.

Компании,Видео,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ИТАР-ТАСС,
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