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23 минуты назад

«Северному потоку-2» пригрозили «вечными» санкциями на Украине

Глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на пресс-конференции заявил, что Киев делает все, чтобы над «Северным потоком-2» постоянно висела угроза санкций. Видеозапись его выступления опубликована на Youtube-канале предприятия.

«Северному потоку-2» пригрозили «вечными» санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы проводим постоянную работу, касательно возможности наложения санкций на "Северный поток-2". Чтобы эта угроза постоянно висела над этим проектом», — сказал Витренко.

В своем выступлении он обвинил в возобновлении строительства магистрали администрацию президента США Джо Байдена. На данную мысль его натолкнули дата начала работ, совпадающая с инаугурацией лидера Америки, и отсутствие санкций от Белого дома в сторону «СП-2» с тех пор. По словам, Витренко, в США второй пункт объяснили «соображениями национальной безопасности», которые в итоге привели к «успешному достраиванию магистрали».

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При этом глава «Нафтогаз Украины» считает заслугой Киева перенос сроков введения в эксплуатацию «Северного потока-2». Добиться этого Украине удалось благодаря сотрудничеству с иностранными партнерами.

«Мы заявили о несоответствии оператора и проекта магистрали европейским правилам», — пояснил Витренко.

На основе этого Киеву удалось добиться от бывшего канцлера Германии обещания, согласно которому «СП-2» будет запущен только в случае соответствия европейским законам. Также Витренко напомнил о германо-американском совместном заявлении об условиях запуска и работы трубопровода. В частности, США и ФРГ выступили за сохранение транзита газа через Украину.

В заключение Витренко подчеркнул, что «СП-2» могут не запустить из-за американских санкций.

Напомним, что в ноябре немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации газопровода из-за несоответствия его оператора европейским правилам. Компании Nord Stream 2 AG необходимо создать «дочку» в Германии, которой затем снова нужно подать полный комплект документов. Газопровод готов к эксплуатации еще с сентября.

Компании,Юрий Витренко,Джозеф Байден,Нафтогаз,Администрация США,
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