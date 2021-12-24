«Газпром» не стал бронировать транзит газа через Польшу

Газпром уже четвертый день подряд не бронирует мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу на регулярной сессии суточного аукциона, это следует из результатов аукциона на платформе GSA Platform.

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В ходе аукциона предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющийся одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Но этого не сделали, так как предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».

Получилось так, что Газпром уже четвертый день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямал – Европа».

Газпром ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе.