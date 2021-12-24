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1 час назад

Турецкая лира обрушила цены на iPhone

Компания Apple снизила цены на 25% при онлайн-продаже своей продукции в Турции на фоне резкого роста курса лиры. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В конце ноября американская компания возобновила онлайн-продажу в Турции, которая ранее приостановилась из-за обвала лиры. Компания повысила тогда цены на свою продукцию примерно на 25%. Новый рост цен случился 18 декабря, за месяц смартфоны iPhone в Турции подорожали почти вдвое.

С пятницы, 24 декабря, iPhone 13 подешевел на 5 200 лир, с 21 499 лир до 16 299 лир. Стоимость iPhone 13 Pro снизилась с 28 999 до 21 999 лир.

В четверг, 16 декабря, Центробанк Турции вновь решил понизить учетную ставку — до 14% с 15%. Это способствовало новому резкому падению турецкой валюты до рекордных 18,4 лир за доллар. Уже вечером в понедельник, 20 декабря, курс лиры значительно вырос, компенсировав потери последних недель. 24 декабря турецкая валюта торгуется в диапазоне 11-12 лир за доллар.

Apple запустит производство нового iPhone

Лира начала расти после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о новых мерах по противодействию волатильности курса. По его словам, правительство будет поощрять депозиты в лирах, компенсируя вкладчикам потери из-за колебаний курса. Эрдоган считает, что учетную ставку необходимо сокращать с целью снижения инфляции.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается дефицит смартфонов iPhone 13, а также ряда популярных моделей предыдущей серии. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на фоне дефицита доля Apple по продажам в ноябре сократилась с 14,5% до 11%. 20 декабря портал ITHome, ссылаясь на поставщиков компонентов, сообщил, что Apple в ближайшее время запустит производство iPhone SE третьего поколения.

В МТС сообщили, что в январе–октябре 2021 года продажи смартфонов дороже 50 тысяч рублей выросли в России в 1,5 раза, а доля таких устройств на российском рынке увеличилась с 8,3% до 12,9%. В общей сложности в стране за первые 10 месяцев 2021 года было куплено 24 млн смартфонов на сумму 563 млрд рублей.

Компании,Видео,Центральный банк России,МТС,Apple,
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