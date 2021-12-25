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1 час назад

В Молдавии оценили подписание протокола с «Газпромом»

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала подписание протокола с «Газпромом», который предусматривал продление контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал TV 8.

В Молдавии оценили подписание протокола с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну не обладал достаточными полномочиями для подписания протокола с российской компанией. Она указала, что кабинет министров не выносил соответствующего постановления, то есть правительство подобного решения не принимало. Формальных полномочий для подписания указанного протокола не было, подчеркнула премьер Украины.

Она также отметила, что все это не делает договор недействительным, так как в своих решениях власти ориентируются на подписанный в Санкт-Петербурге документ. По ее словам, для протокола переговоров нет четкого регламента, это не правительственное соглашение, поэтому специальных полномочий и не было предоставлено. Гаврилица заключила, что в переговорах с «Газпромом» не было выявлено никаких нарушений процедуры.

Ранее «Молдовагаз» попросила небытовых потребителей рассмотреть вариант внести предоплату за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не допустить новой задолженности перед «Газпромом».

Компании,Наталья Гаврилица,Андрей Спыну,Газпром,РИА Новости,
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