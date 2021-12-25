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41 минуту назад

СберЛизинг второй год подряд побеждает в номинации «Лизинговая сделка года в железнодорожном лизинге»

СберЛизинг стал победителем в номинации «Лизинговая сделка года в железнодорожном лизинге» Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021». Торжественная церемония награждения состоялась 23 декабря 2021 года в онлайн-формате. В общей сложности награды вручали в 21 отраслевой и 3-х специальных номинациях.

СберЛизинг второй год подряд побеждает в номинации «Лизинговая сделка года в железнодорожном лизинге»
Фото: Сбербанк ЛизингСбербанк Лизинг

Победа СберЛизингу была присуждена за сделку с АО «Центральная пригородная пассажирская компания» по поставке 12 электропоездов 6000-й нумерации серии ЭП2Д стоимостью 8,65 млрд рублей.

Также награду получили другие участники сделки: Сбер, АО «Центральная пригородная пассажирская компания», Демиховский машиностроительный завод и АО «АльфаСтрахование».

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — ежегодный профессиональный конкурс лизинговых проектов, реализованных в России. В этом году премия вручалась в третий раз, соискателями было подано более 100 заявок по сделкам, заключенным в период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Участниками лизинговых проектов стали более 340 компаний — лизингодателей, лизингополучателей, поставщиков, банков и страховых компаний. Премия учреждена «Федерацией лизинга» при поддержке ведущих лизинговых компаний, отраслевых профессиональных ассоциаций и независимых аналитических структур.

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о победителях во всех номинациях можно узнать на сайте Федерации лизинга.

Компании,Альфастрахование,
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