Сеть Kiabi уходит из России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi, владельцам которой принадлежат ретейлеры Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, планирует закрыть свои магазины в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Представитель российское офиса компании подтвердил, что торговые точки под вывеской Kiabi закрываются.

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — сказал он.

По его словам, уход связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на российском рынке.

Завершить работу всех торговых точек, включая интернет-магазин, планируется до 1 июля 2022 года.

По данным РБК, в последние годы российский бизнес Kiabi был убыточным.

Бренд Kiabi в 1978 году основал Патрик Мюлье, представитель французской династии промышленников. Семья Мюлье входит в число 25 богатейших семей мира по версии Bloomberg: в 2021 году состояние достигло 45,9 млрд долларов. Бизнесмены владеют долями в крупных торговых сетях, среди которых Auchan, Decathlon и Leroy Merlin.