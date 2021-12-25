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1 час назад

Владелец Auchan сообщил о закрытии сети Kiabi в России

Французская сеть магазинов одежды Kiabi, владельцам которой принадлежат ретейлеры Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, планирует закрыть свои магазины в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

Сеть Kiabi уходит из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представитель российское офиса компании подтвердил, что торговые точки под вывеской Kiabi закрываются.

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — сказал он.

По его словам, уход связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на российском рынке.

Завершить работу всех торговых точек, включая интернет-магазин, планируется до 1 июля 2022 года.

Ритейлер C&A уходит из России

По данным РБК, в последние годы российский бизнес Kiabi был убыточным.

Бренд Kiabi в 1978 году основал Патрик Мюлье, представитель французской династии промышленников. Семья Мюлье входит в число 25 богатейших семей мира по версии Bloomberg: в 2021 году состояние достигло 45,9 млрд долларов. Бизнесмены владеют долями в крупных торговых сетях, среди которых Auchan, Decathlon и Leroy Merlin.

Ранее сообщалось, что испанская нефтегазовая компания Repsol решила продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти из России.

Компании,Газпромнефть,Ашан,Bloomberg,
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