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34 минуты назад

Жалоба Украины на «Газпром» обернулась конфузом из-за отказа ЕС закупать газ через Польшу

Валентин Землянский, эксперт по энергетике, заявил, что отказ европейский стран покупать российский газ сверх контрактов перечеркнул попытку Украины подать жалобу на «Газпром» в Брюссель. Отказ связан с нежеланием Европы покупать газ по высоким спотовым ценам.

Жалоба Украины на «Газпром» обернулась конфузом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Остановка поставок «Газпрома» по трубопроводу «Ямал – Европа», способствующая росту стоимости газа, не имеет отношения к политике компании. По мнению эксперта, отсутствие транзита через Польшу связано с исчерпанием законтрактованных объемов российского газа и нежеланием приобретать газ по спотовым ценам, пишет портал Экономика Сегодня.

Европа доигралась: о чем написал в жалобе на «Газпром» глава украинского «Нафтогаза»

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