Жалоба Украины на «Газпром» обернулась конфузом

Валентин Землянский , эксперт по энергетике, заявил, что отказ европейский стран покупать российский газ сверх контрактов перечеркнул попытку Украины подать жалобу на «Газпром» в Брюссель. Отказ связан с нежеланием Европы покупать газ по высоким спотовым ценам.

Остановка поставок «Газпрома» по трубопроводу «Ямал – Европа», способствующая росту стоимости газа, не имеет отношения к политике компании. По мнению эксперта, отсутствие транзита через Польшу связано с исчерпанием законтрактованных объемов российского газа и нежеланием приобретать газ по спотовым ценам, пишет портал Экономика Сегодня.