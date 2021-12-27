Сервис параметрического страхования Insurion, выпускник акселератора Sber500, привлек $400 тысяч от сингапурского фонда Fund4SE

Российский стартап Insurion привлек $400 тысяч в обмен на 6,67% доли от сингапурского фонда ранних стадий Fund4SE (специализируется на технологиях устойчивого развития) при оценке компании $6 млн.

Insurion — сервис параметрического страхования, который на основании больших данных автоматически определяет факты наступления страховых случаев. Страховая выплата и параметры, при которых она может быть выплачена, определяются сторонами заранее и, если страховой случай возникает, выплата производится автоматически. Ни страхователям, ни страховщикам не нужно производить оценку понесённого ущерба и полагаться на субъективные суждения. Решения на платформе параметрического страхования Insurion охватывают секторы туризма, логистики и сельского хозяйства. С момента запуска сервиса в 2017 году, им уже воспользовались более 5 млн человек.

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Стартап стал выпускником второго батча Sber500 в 2020 году, тогда же он получил 6 млн рублей от Сбера в обмен на 5% доли. Решение от Insurion также используется СберСтрахованием в рамках программы «Страхование путешественников» — при задержке регулярного рейса более чем на два часа клиенты просто предоставляют фото посадочных, далее система проверяет количество часов задержки и при признании события страховым выплата производится автоматически.

Привлечённые инвестиции будут направлены на тестирование спроса на существующие продукты на иностранных рынках, в том числе в регионе Юго-Восточной Азии, а также на разработку MVP новых продуктов

Генеральный директор и сооснователь Insurion

Фонд Fund4SE сконцентрирован на работе с технологическими проектами в области устойчивого развития. Мы видим потенциал параметрического страхования для усиления наших текущих активов, таких как производство электромобилей и сервисов управления цепочками поставок

Финансовый директор и партнёр Fund4SE

Международный акселератор Sber500 — программа развития технологических стартапов, основанная на экспертизе и опыте Сбера, крупнейшей экосистемы в России, и 500 Global — одной из самых сильных команд в мире по развитию венчурного и IT-бизнеса. Выпускники предыдущих трёх волн акселератора Sber500 привлекли более 850 млн рублей инвестиций и заключили несколько сотен контрактов с крупными клиентами. Регистрация участников на четвёртую волну уже идёт и продлится до 14 февраля 2022 года.