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5 часов назад

Российские компании массово столкнулись с кадровым голодом

Большинство (90 процентов) российских компаний массово столкнулись с кадровым голодом в 2021 году, а больше половины (63 процента) не смогли найти на рынке подходящих им кандидатов. Об этом говорится в исследовании разработчика HR Tech-решений TalentTech, передает РИА Новости.

Российские компании массово столкнулись с кадровым голодом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще 40 процентов компаний пожаловались, что соискатели намного чаще начали отказываться от предложенной им работы в последний момент. «А каждый третий работодатель (32 процента) пострадал от хантинга, так как конкуренты стали чаще переманивать чужих сотрудников», — говорится в исследовании.

Представители малого бизнеса пожаловались на кадровый голод меньше остальных. Так, 9 процентов ощутили наплыв кандидатов, 6 процентов не заметили разницы по сравнению с 2020 годом. Для среднего бизнеса острее всего стоит проблема непринятых предложений (45 процентов), а крупным компаниям сложнее искать подходящих специалистов (70 процентов).

Чаще всего трудности возникали с наймом специалистов оказалось в IT-сфере. Так, проблемы с привлечением разработчиков отмечали 33 процента опрошенных, чаще всего они упоминали Java-разработчиков и специалистов по созданию мобильных приложений. Второе место заняли специалисты по продажам, о чем заявили 24 процента компаний.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин (34 процента) приготовился к росту безработицы в 2022 году. При этом 16 процентов граждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных в России в следующем году будет снижаться.

Компании,РИА Новости,
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