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2 часа назад

Определены самые разбогатевшие за 2021 год россияне

Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стали лидерами рейтинга роста стоимости состояний участников российского списка Forbes.

Состояние Дурова за год увеличилось на $13,81 млрд и к 20 декабря составило $17,24 млрд. Такой результат объясняется ростом оценки мессенджера Telegram.

«В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также, в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей», — пишет Forbes.

Состояние Бакальчук выросло на $11,92 млрд, до $13,02 млрд. Это произошло благодаря переоценке Wildberries, который демонстрирует почти двукратный рост оборота в сравнении с 2020 годом. Также на росте сказалось успешное IPO Ozon, главного конкурента компании.

Павел Дуров поприветствовал в Telegram «70 млн беженцев»

В пятерке предпринимателей также оказались основной акционер «Еврохима» и «Суэк» Андрей Мельниченко с состоянием в $25,37 млрд (+ $10,60 млрд), основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $29,52 млрд (+$6,83 млрд). Пятую строчку занял Вагит Алекперов, основной акционер «Лукойла». Его состояние увеличилось на $6,44 млрд, до $26,16 млрд.

В общей сложности за год отечественные миллиардеры разбогатели на $101,39 млрд (до $576,72 млрд).

Ранее в декабре сообщалось, что, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), Татьяна Бакальчук потеряла больше $3 млрд с начала 2021 года.

Также ранее стало известно, что, согласно рейтингу самых богатых людей планеты по версии Forbes, больше всего в этом году обеднел основатель платформы электронной коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуанг. Создатель главного конкурента Alibaba лишился $40,2 млрд.

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