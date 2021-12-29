«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации, объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС. Соответствующее заявление Миллер сделал на совещании у президента России Владимира Путина, посвященном прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.

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Он добавил, что заполнение второй нитки было завершено 29 декабря. «И теперь и первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток-2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал он.

23 декабря Миллер сообщал, что вторая нитка «Северного потока-2» будет под рабочим давлением уже до конца года и газопровод будет полностью готов к запуску.