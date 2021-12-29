Миллер: резервы газа и мощности отбора являются историческими для России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Объем оперативного резерва газа в подземных хранилищах России и суточная мощность отбора газа из них являются исторически рекордными для страны. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн куб. м, суточные производительности на отбор - 847,9 млн куб. м. И объем оперативного резерва газа, и суточная производительность на отбор являются исторически рекордными для нашей страны", - сказал он.

Миллер также отметил, что со второй недели декабря в России наблюдалось резкое снижение температуры воздуха. По его словам, 23 декабря по всех регионах действия единой системы газоснабжения средняя температура воздуха составила минус 17 градусов, что на 9,3 градуса ниже климатической нормы. "И в эти дни поставка газа на рынок российским потребителям, и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года", - добавил он.

ПХГ России заполнены на 83%. ПХГ Европы истощены на 44%, Германии - на 47%. Резерв газа в ПХГ Европы на 21 млрд куб. м меньше, чем в 2020 году, это влияет на рынок.

"Сегодня "подземки" Европы истощены на 44%, а подземные хранилища такой страны, как Германия, - на 47%. При этом следует отметить, что подземный резерв газа в хранилищах Европы на 21 млрд куб. м меньше, чем в аналогичный период прошлого года, это на 28%, или почти на одну треть меньше. Это очень большой дефицит газа в подземных хранилищах, и он оказывает существенное влияние на европейский газовый рынок", - сказал Миллер.