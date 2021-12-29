Рост ВВП РФ в ноябре в годовом выражении составил 5,2%

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Рост ВВП России в годовом выражении ускорился и составил по итогам ноября 5,2%, говорится в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ. Рост российской экономики за январь - ноябрь достиг 4,7%.

"Рост ВВП в ноябре продолжил ускоряться. К октябрю экономика выросла на 0,3% м/м (рост на 0,7% м/м в октябре, здесь и далее для темпов роста месяц к месяцу сезонность снята). В годовом выражении прирост ВВП в ноябре, по оценке, составил 5,2% г/г (после 4,8% г/г в октябре и 4,3% г/г в третьем квартале 2021 года), по итогам января - ноября - 4,7% г/г", - говорится в обзоре.

По данным МЭР, наиболее существенный вклад в ускорение роста ВВП в ноябре внесли строительство, где рост сопровождался поддержкой ипотеки и продолжением активного инвестиционного тренда, и сельское хозяйство, в котором сезон сбора урожая был смещен к концу года из-за погодных условий.

Вместе с тем министерство зафиксировало в ноябре замедление роста потребительского спроса, вызванное в том числе нерабочей неделей в начале месяца. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2021 года МЭР отмечает профицит бюджетной системы в 3,7 трлн руб. против дефицита в 2,4 трлн руб. в 2020 году. При этом профицит за аналогичный период 2019 года составил 4,2 трлн руб., добавили в министерстве.

"Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие) наряду с умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения ограничений на международные поездки привели к расширению положительного сальдо счета текущих операций ($111,5 млрд в январе - ноябре 2021 года по сравнению с $32,2 млрд в аналогичном периоде 2020 года и $65,8 млрд в аналогичном периоде 2019 года)", - говорится в обзоре.