Назван самый обедневший за год российский миллиардер

Отмечается, что состояние Керимова за 2021 год сократилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд, в основном в связи с падением цен на золото. На втором месте рейтинга – основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который за год лишился $2,93 млрд. Теперь его состояние оценивается в $9,29 млрд. Третью строчку занимает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово, чье состояние за год на уменьшилось на $668 млн, до $1,8 млрд.