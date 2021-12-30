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3 часа назад

Назван самый обедневший за год российский миллиардер

Сенатор Сулейман Керимов, семье которого принадлежит 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс», занял первую строчку в рейтинге 10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году по версии журнала Forbes.

Отмечается, что состояние Керимова за 2021 год сократилось на $5,99 млрд, до $14,92 млрд, в основном в связи с падением цен на золото. На втором месте рейтинга – основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг, который за год лишился $2,93 млрд. Теперь его состояние оценивается в $9,29 млрд. Третью строчку занимает Дмитрий Каменщик, совладелец аэропорта Домодедово, чье состояние за год на уменьшилось на $668 млн, до $1,8 млрд.

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В десятке наиболее обедневших бизнесменов России также оказались акционер УГМК, «УГМК-Транс», «Кузбассразрезуголь» Андрей Козицын с сокращением состояния до $5,79 млрд (-$615 млн), акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков, состояние которого уменьшилось до $2,54 млрд (-$414 млн), бизнесмен Александр Мамут, чье состояние сократилось до $2,26 млрд (-$320 млн). Бизнесмен Гаврил Юшваев потерял $285 млн, до $1,92 млрд, состояние основного акционера Eurasia Drilling Александра Джапаридзе уменьшилось до $970 млн (-$241 млн), основателя и генерального директора «Яндекса» Аркадия Воложа – до $2,3 млрд (-$231 млн), президента и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова – до $1,451 млрд (-$226 млн).

Накануне сообщалось, что лидерами рейтинга роста стоимости состояний участников российского списка Forbes стали создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. Состояние Дурова за год увеличилось на $13,81 млрд, составив к 20 декабря $17,24 млрд. Состояние Бакальчук издание оценило в $13,02 млрд.

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