Сбер представил новогоднюю программу «Каникулы со Сбером»

Сбер и компании его экосистемы к наступающим новогодним каникулам выпустили новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером», сообщает пресс-служба банка. Подборка включает в себя интересный развивающий контент для школьников от 7 до 16 лет и их родителей.

«Материалы на сайте структурированы не только по возрасту, но и по формату. Каждый может выбрать для себя наиболее интересный вариант: можно смотреть, слушать или играть», — отмечается в сообщении.

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В проект входят большое количество активностей. Например, лекция популяризатора науки Александра Толмачева, где он рассказывает, что происходит с климатом и как сохранить нашу планету здоровой.

Также будут проводиться экскурсии и мастер-классы для детей и родителей в кампусах Школы 21 в Москве, Казани и Новосибирске. Участники своими глазами увидят, как устроено самое современное ИТ-образование, и узнают, как его можно получить абсолютно бесплатно.

В онлайн-игре «Новогодний переполох» каждый участник может помочь Деду Морозу подготовиться к празднику и, выполнив 4 задания, получить новогоднее предсказание, а также возможность выиграть призы.

Кроме того, команда AI Journey подготовила познавательные видео про искусственный интеллект, которые помогут узнать, что это за технология и как с ее помощью удается решать сложные задачи.

В проекте также приняли участие ведущие музеи России. Они предоставили свои образовательные и развлекательные онлайн-активности: плейлисты, квесты, лекции, видеоуроки, мастер-классы об искусстве и науке для всей семьи.

Киностудия «Союзмультфильм» в рамках проекта выпустит праздничный короткометражный фильм «Вовка и зима в тридевятом царстве». Его можно будет посмотреть с 31 декабря в мультимедийном сервисе Okko и официальном Youtube-канале киностудии «Союзмультфильм». Также с 31 декабря в Okko появятся новые специальные новогодние выпуски популярных проектов Союзмультфильм: «Ну, погоди!», «Крутиксы» и «Простоквашино».

В СберЗвуке появятся подкасты для всей семьи — «Папины сказки» от звездных пап. Подкасты также будут доступны в «Спроси у Зицера», который доступен в приложении Салют или в СберБанк Онлайн, а также на умных устройствах Sber. Для того, чтобы послушать подкаст, нужно сказать виртуальным ассистентам Салют: «Покажи все ответы Димы Зицера».

С новыми новогодними развлечениями от Сбера можно ознакомиться на портале.