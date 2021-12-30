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2 часа назад

Кейс «Пятницы!»: как инфлюенс-маркетинг на канале достиг 7,5% от спонсорства

Пандемия и ограничительные меры обусловили появление на телевизионном рынке новых рекламных инструментов. В 2020-м году телеканал &laquo; Пятница! &raquo; предложил рынку новый формат интеграций &mdash; &laquo;телесторис&raquo;. Каких рекламодателей заинтересовал инструмент, и какие результаты он принёс представители телеканала поделились с Sostav.

Кейс «Пятницы!»: как инфлюенс-маркетинг на канале достиг 7,5% от спонсорства
Фото: Sostav.ruSostav.ru

ЗадачаВ условиях пандемии и отмены съёмок было необходимо предложить актуальный и эффективный формат рекламы, который имелся в нашем активе. Предполагалось, что этот инструмент, обладающий кост-эффективностью, скоростью и удобством в реализации, станет мощным драйвером продаж.

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Об инструментеТелесторис &mdash; короткие вертикальные ролики, снятые инфлюенсерами брендов на телефон в стиле сторис из социальных сетей. Телеканал &laquo;Пятница!&raquo; начал использовать этот формат ещё в начале 2019 года для маркетингового продвижения собственных проектов в эфире. В конце 2019-го &laquo;Пятница!&raquo; предложила новый маркетинговый инструмент рекламодателям.

Формат позволяет интегрировать в эфир любого инфлюенсера: амбассадора бренда или лицо канала.

Артемий Гладченко, директор по маркетингу телеканала &laquo;Пятница!&raquo;:

Рост интереса к инфлюенс-маркетингу, запрос на честный и искренний контент, короткие сроки запуска кампаний &mdash; все эти тенденции соединяет в себе формат телесторис. Вертикальные видео, в которых инфлюенсеры рассказывают о товарах или услугах от первого лица, &mdash; без глянца и гламура. В это веришь, это честно. Возможно, поэтому новый инструмент стал так популярен у рекламодателей для спонсорских интеграций.

Телесторис &mdash; это эффективная аудиовизуальная коммуникация с аудиторией. Ролики выделяются на фоне привычного телевизионного контента и привлекают внимание благодаря своей естественности и простоте. А герои роликов говорят со зрителями на одном языке.

У этого формата есть несколько преимуществ перед стандартными размещениями. Рекламную кампанию можно запустить в сжатые сроки и обойтись без организации дорогостоящих съёмок.

Первыми клиентами, разместившими рекламные телесторис в эфире &laquo;Пятницы!&raquo;, стали крупнейшие рекламодатели: &laquo;Cбер&raquo;, Mars, GSK, Stada Group.

Алиса Кольмина, руководитель направления интегрированных проектов &laquo;СберМаркетинг&raquo;:

У предложенного каналом &laquo;Пятница!&raquo; формата много преимуществ для рекламодателя. Телесторис позволяют бренду органично интегрироваться в контент канала и общаться со зрителями на привычном им языке. Кроме того, формат позволяет обеспечить максимально короткий путь от согласования до реализации, что особенно важно сейчас, когда мы живём в условиях постоянных изменений.

С момента появления на &laquo;Пятнице!&raquo; телесторис мы запустили для наших клиентов из разных компаний уже несколько десятков успешных флайтов и продолжим рекомендовать брендам этот формат.

РезультатыВсего за год, с 2020 по 2021 год, выручка от формата телесторис выросла на 68%. В 2020 году на формат телесторис приходилось 4,8% спонсорского бюджета &laquo;Пятницы!&raquo;, а в 2021 году приходится уже 7,5%.

Формат используют различные категории рекламодателей: от FMCG, фармы и одежды до банков, e-commerce и производителей ювелирных изделий. Количество брендов, которые воспользовались этим инструментом, за год выросло на 36%.

Сайёра Леванова, бренд-менеджер Ahmad Tea Russia:

Телесторис от &laquo;Пятницы!&raquo; &ndash; это когда от идеи до реализации прошёл всего день, а у тебя уже 10 вариантов интеграций на выбор. Радует, что помимо оперативности, это ещё всегда нативно и искренне.

Яна Селезнева, директор по работе с клиентами Fuse OMD:

Телесторис &mdash; инструмент на телеканале &laquo;Пятница!&raquo;, который помог нам с нашими клиентами оперативно реагировать на карантин и изменение в поведении потребителей. И здорово, что после снятия ограничений на съёмки он остался на канале. Очень удобный формат для коммуникации с молодой аудиторией, которая привыкла к соцсетям, и для донесения простого сообщения от бренда с помощью лиц канала.

Осенью 2021-го года похожие форматы начали запускать другие каналы. Так, &laquo;СТС&raquo; запустил &laquo;Короткий формат под бренд&raquo;, а на &laquo;ТНТ&raquo; выходит &laquo;Анонс от первого лица&raquo;.

Светлана Дорогонова, руководитель управления продаж телеканалов &laquo;Пятница!&raquo;, &laquo;Суббота!&raquo;, &laquo;ТВ-3&raquo; и &laquo;2х2&raquo;:

Задачи брендов, тренды в рекламе, паттерны потребления контента аудиторией постоянно трансформируются. Мы это чувствуем, видим, понимаем и постоянно адаптируемся к изменениям рекламного ландшафта, предлагая новые эффективные инструменты.

Компании,Сбербанк России,
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