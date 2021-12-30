Государственные закупки силовиков засекретят

С 1 января все государственные закупки силовых ведомств и подвластным им предприятий станут секретными. Новые нормы вступают в силу в соответствии с распоряжением правительства от 30 октября 2021 года.

На протяжении 2021 года большинство из перечисленных ведомств просили засекретить их государственные закупки, мотивируя это предлогами безопасности.