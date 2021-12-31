Российская компания «Газпром» фактически в последний момент, 29 декабря, добилась вывода дорогого актива — 24,98-процентной доли в ООО «Ачим девелопмент» — из юрисдикции Нидерландов, сообщает «Интерфакс». Она была перерегистрирована с местной Gazprom Finance BV на российское ООО «Газпром капитал» для того, чтобы избежать двойного налогообложения между странами.

Данный актив оценивается в сумму около миллиарда евро. Действующий документ между Россией и Нидерландами прекращает действие с 1 января 2022 года. В случае отказа принять соответствующие меры «Газпром» был бы вынужден платить налоги в обеих странах.

50,01 процента

контрольных акций «Ачим девелопмент» принадлежит «Газпрому», а 25,01 процента владеет немецкая Wintershall Dea.

«Северный поток-2»

Главным проектом российской транснациональной энергетической компании в настоящее время является проект «Северный поток-2», над введением в эксплуатацию которого ведется масштабная работа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о том, что газопровод полностью готов к эксплуатации. Он добавил, что заполнение второй нитки было завершено 29 декабря.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 29 декабря, на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона заявил, что поставки газа в Европу начнутся после принятия решения о запуске «Северного потока-2».

Как только они примут решение о начале работы, в Европу сразу начнут поступать большие объемы, дополнительные объемы российского газа. Напомню, это 55 миллиардов кубических метров по году - Владимир Путин, президент России.

Также глава государства отметил, что в декабре в России был достигнут исторический рекорд по энергопотреблению. Он также подчеркнул, что за рубежом сложилась непростая ситуация с поставками газа и у России есть возможность наращивать экспорт топлива. По мнению главы государства, начало работы «Северного потока-2» сможет стабилизировать цены на газ на европейском рынке.

Поставки газа за рубеж

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе, однако отметил, что как Россия, так и ЕС ответственны за очень высокие цены на энергию и газ. По мнению политика, российский газопровод «Северный поток-2» якобы является элементом «газового шантажа».

В компании же заявили, что обвинения в ее адрес о недостаточных объемах поставок газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. Представитель российской фирмы Сергей Куприянов отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.