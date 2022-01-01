"Газпром" не забронировал мощности трубы "Ямал-Европа"

"Газпром" вновь не забронировал мощности трубы из-за отсутствия заявок на прокачку газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши в Германию, в связи с чем она продолжает работать в реверсном режиме. Об этом свидетельствуют результаты дополнительной сессии аукциона на площадке GSA Platform.

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Эта ситуация сохраняется с 20 декабря. Причина - отказ европейских потребителей покупать газ по высоким ценам сверх уже выбранных контрактных объемов. Из-за пришедших в Европу холодов и двукратного падения выработки электроэнергии ветряками цены на газ в регионе в декабре резко взлетели. На пике подорожания цена за тысячу кубометров превышала 2200 долларов. Правда уже накануне Нового года стоимость газа на торгах опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.